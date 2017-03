Lançamento de Marquinhos é vergonha para Bernal

A obra lançada pelo prefeito Marquinhos Trad na manhã de segunda-feira (20), que fará alterações na conturbada região onde as avenidas Mato Grosso e Via Parque se cruzam, tem uma história que desabona um e credencia outro.

A parceria com o estado ali anunciada é fruto de um convênio assinado com o DETRAN pelo então prefeito Gilmar Olarte em julho de 2015. Este caiu por questões judiciais, em 25 de agosto daquele ano, sendo substituído por Alcides Bernal que foi reconduzido ao cargo. Ele assumiu com o convênio, que lhe possibilitaria reorganizar o trânsito na região, pronto, vigente e melhor, com recursos garantidos para fazer a adequação e com o projeto pronto.

De agosto de 2015 a dezembro de 2016, Bernal não conseguiu, não deu conta sequer de iniciar a ação, ou ao menos de lança-la, mesmo tendo feito a licitação.Traduzindo, não expediu a ordem de serviço.

Com oitenta dias de mandato, Marquinhos colocou o convênio para andar e deu o ponta pé inicial para a realização da empreitada. Assim sendo dá um sinal claro de ser mais eficiente que seu antecessor, que na região, conseguiu sequer começar os serviços, mesmo tendo tudo pronto para tal.

Pior, Alcides por pouco não perdeu o dinheiro. Não fosse a correria de assessores da Agetran, que na última semana de seu mandato perseguiram o ex-prefeito até arrancar dele uma assinatura num documento denominado "aditivo de prazo", medida que prorrogou a validade do convênio. Campo Grande talvez nem tivesse assistido o lançamento do incio dessa última semana.

Oitenta dias no mandato atual acabaram sendo mais eficientes que os ultímos 16 meses da gestão passada. As condições eram iguais para ambos.