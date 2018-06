Uma Land Rover foi abandonada nesta quinta-feira (31), com uma tonelada de drogas e “batedores” foram presos. O caso aconteceu no trevo da Eletrosul, no município de Dourados. O motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu a pé.

De acordo com o Dourados News, o condutor da Land Rover, com placa de São Paulo, desobedeceu a ordem de parada e fugiu, deixando para trás o veículo com as drogas.

Segundo o site de notícias, logo atrás trafegava o VW Gol com placas de São João da Boa Vista (SP), com Gabriel Samudio Chimenez, 23 anos, residente em Ponta Porã e o seu primo, de 16 anos.

No mesmo sentido, os policiais abordaram o Fiat Siena prata, com placas de Belo Horizonte (MG). Dentro do carro estavam Elias Brites Gonçalves, 28 anos, também residente na cidade de fronteira e a sua enteada, de 16.

Conforme o Dourados News, questionados sobre o possível envolvimento com as drogas que foram deixadas no veículo abandonado, os suspeitos disseram que cada dupla receberia R$ 3 mil para “escoltar” os entorpecentes até Campo Grande. Contudo, desconhecem o destino final delas.

Ainda segundo o site, três rádios transmissores na mesma frequência foram encontrados. Todos os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), e autuados pelo tráfico de drogas.