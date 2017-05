“Laranjas de Puccinelli” se apresentam na PF

O pecuarista Mauro Cavalli e o proprietário da Mega Aval Editoria, Rudel Sanches Silva se apresentaram e prestaram depoimento no final da tarde desta sexta-feira (12) na sede da Polícia Federal em Campo Grande. As investigações da quarta fase da Operação Lama Asfáltiva apontam que Cavalli e Sanches seriam laranjas do ex-governador do Estado André Puccinelli.

De acordo com a PF, o ex-secretário estadual de educação Jodascil da Silva Lopes vai se apresentar à Polícia Federal na próxima segunda-feira (15), para prestar depoimento. Os envolvidos no esquema de desvio de recurso público estavam na lista de mandados de condução coercitiva.

Lama Asfáltica

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã da última quinta-feira (11), a quarta fase da Operação Lama Asfáltica. Foram cumpridos 44 mandados, entre busca e apreensão e prisão preventiva, em quatro cidades de Mato Grosso do Sul e em outros dois estados.

As investigações apontam que o ex-governador André Puccinelli tinha envolvimento no esquema criminoso de pagamentos de propinas. A PF esteve no apartamento do ex-governador André Puccinelli (PMDB), em Campo Grande, antes das 6h para cumprir mandado de busca expedido na quarta fase da operação Lama Asfáltica.

Após uma batida no apartamento do ex-governador André Puccinelli (PMDB) a Polícia Federal saiu com ele em um carro da própria instituição. Ele foi levado por agentes e um delegado que foram até o local logo no início da manhã.

Depois que prestar depoimento na sede da Polícia Federal (PF), o ex-governador André Puccinelli (PMDB) seguiu para a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), onde colocou a tornozeleira eletrônica.