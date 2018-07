Latam vai cobrar para marcar assento

A partir de 16 de agosto, a Latam vai começar a cobrar dos passageiros pela marcação antecipada de lugares dentro da aeronave. A taxa extra será válida para as tarifas Promo (R$ 25) e Light (R$ 15). Ao comprar uma passagem nessas tarifas a empresa aérea marca automaticamente, via sistema, o assento do passageiro. A cobrança somente será realizada caso a pessoa queira trocar de lugar. Nas tarifas Plus e Top a escolha do assento continua grátis.

Clientes do programa fidelidade da Latam – categoria Black e Signature –, também tem isenção de tarifa na hora de escolher seus lugares.

A Latam informa ainda que, quem comprar passagens até o dia 15 de agosto, independente da data da viagem, poderá no ato da compra marcar o assento a sua escolha, gratuitamente.

Também foi anunciado pela empresa aérea que, a partir de 16 de agosto, será cobrada uma taxa extra daqueles passageiros que quiserem antecipar a data do voo. Hoje, a Latam não cobra pela mudança de horário, desde que a viagem seja remarcada para o mesmo dia.

Pelas novas regras, o passageiro terá um custo de R$ 75 caso queira antecipar o horário do voo para o mesmo dia. A regra vale para as passagens adquiridas na tarifa Light – a tarifa Promo não permite mudanças de horário do voo. Já para as tarifas Plus e Top, assim como os clientes dos programas de fidelidade nas categorias Black Signature e Black ou Platinium as alterações podem ser feitas sem custo adicional.

Pioneiras na cobrança

A Gol foi a primeira companhia aérea brasileira a cobrar pela escolha de assento em seus aviões. Em fevereiro a empresa passou a cobrar de R$ 10 a R$ 20 daqueles passageiros que optassem por escolher seus assentos na hora do voo com mais de sete dias de antecedência. Com uma semana a escolha passa a ser grátis. A regra vale tanto para voos nacionais como internacionais.

Em maio foi a vez da Azul começar a cobrar pela escolha do lugar dentro dos aviões. A taxa de marcação cobrada pela empresa é de R$ 10. A cobrança é realizada para as passagens adquiridas na tarifa Azul, a mais barata da companhia. Somente quatro dias antes da viagem, o cliente pode escolher seu lugar no voo sem o pagamento da taxa.