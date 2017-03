Laudo de adolescente violenatdo em lava-jato deve ficar pronto na sexta e família fará manifestação

Familiares do adolescente Wesner Moreira da Silva, morto aos 17 anos após ser agredido por Tiago Demarco Sena, de 20 anos, e Willian Larrea, de 31 anos, afirmaram que vão continuar com as manifestações a pedido de Justiça. De acordo com o delegado da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), Paulo Sérgio Lauretto, um novo laudo foi solicitado para esclarecimento de resultados do primeiro, que levou o indeferimento do pedido de prisão dos acusados pela morte do adolescente.

Segundo o tio de Wesner, Elson Ferreira Silva, uma nova manifestação está programada para sábado (18), com concentração na rua Padre Damião, 748, a partir das 14h, no bairro Pioneiras. Na tarde do dia 3 deste mês, a família fez um manifesto em frente ao Fórum de Campo Grande, na Rua da Paz. “Não fomos recebidos por ninguém [na última manifestação]. Vamos continuar com as manifestações até que a Justiça seja feita”, afirmou Elson.

Conforme explicou o delegado, foi feito pedido de um novo laudo médico para esclarecer resultados que não foram compreendidos. Segundo Lauretto, trata-se do laudo complementar, que deve apresentar novos apontamentos da quantificação e grau das lesões sofridas pelo adolescente. A realização do novo exame pericial foi necessária após a Justiça negar a prisão preventiva dos acusados. “É uma prova técnica [o laudo], que trará novos esclarecimentos do primeiro laudo”, explicou o delegado.

O crime

Wesner foi agredido com uma mangueira de alta pressão em um lava-jato onde trabalhava, na Vila Morumbi, na Capital. O crime, que ocorreu por volta das 10h da manhã, no dia 3 de fevereiro, envolveu o proprietário do lava-jato e um funcionário do local. O adolescente chegou a passar por cirurgia no mesmo dia na Santa Casa, mas perdeu metade do intestino grosso. Após 11 dias internado, Wesner morreu por choque hipovolêmico, que é a perda de grandes quantidades de sangue e líquidos, seguidos de uma parada cardiorrespiratória. Os médicos ainda tentaram reanimá-lo durante 45 minutos, mas o adolescente não resistiu.