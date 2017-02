Desconhecidos atearam fogo no lava jato que foi palco de um crime que chocou a Capital na última sexta-feira (3). O local, que fica no Jardim Morumbi ficou em chamas e os bombeiros foram chamados para conter as labaredas. Foi lá, que Thiago Giovanni Demarco Sena e Willian Larrea introduziram uma mangueira no ânus de um adolescente de 17 anos que teve que sofrer uma cirurgia de emergência pois perdeu parte do intestino e ficou internado em estado grave na Santa Casa.

A polícia civil vai investigar o caso e no mesmo terreno também funcionava um trailer de lanches. Dias antes do crime, o lava-jato era vendido pelo valor de R$ 45 mil pela namorada do autor Thiago. O caso gerou revolta porque foi chamado pelos autores e por familiares destes de uma “brincadeira”.