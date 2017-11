Lei cria Programa de prevenção ao AVC

Foi publicada no diário oficial dessa quinta-feira (9) a Lei n. 5.911 que institui o programa “Previne AVC” na Capital. A lei foi sancionada pelo Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad.

Segundo a lei o Programa “Previne- AVC” irá estabelecer ações que deverão incluir: readequação do Disque-Samu 192 para inclusão desse serviço, ampla divulgação da implantação do serviço em sites oficiais do município, qualificação dos profissionais de atendimento para uma rápida identificação dos sintomas.

Para que dessa forma os socorristas possam dar orientação dos primeiros socorros por telefone, além de direcionar o paciente para um hospital de referência, o mais rápido possível. Os agentes deverão notificar o hospital de destino e solicitar que o acompanhante seja, preferencialmente, quem tenha presenciado o início dos sintomas.

A lei passa a vigorar a partir dessa quinta-feira.