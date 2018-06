O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), sancionou nesta quinta-feira (7), o projeto de lei “Dia do Orgulho Crespo”. A data fará parte do calendário oficial do estado fazendo alusão a morte de uma estudante que cometeu suicídio por sofrer bullying na escola.

O projeto de criação do deputado estadual Amarildo Cruz (PT), será comemorado todo dia 7 do mês de novembro, em alusão que homenageia a adolescente Karina Saifer Oliveira, que aos 15 anos tirou a própria vida por ser vítima de boatos maldosos sobre seu cabelo que era alisado constantemente e fofocas sobre o possível vazamento na internet de fotos íntimas tiradas por um garoto de 17 anos.

Karina, moradora de Nova Andradina, recebia ofensas e “brincadeiras” maldosas por colegas da escola. Em um ano, a vida da adolescente virou um inferno com os constantes comentários sobre seu cabelo. Além disso, na cidade com cerca de 50 mil habitantes, passaram a circular boatos de que a menina havia tido relação sexual com um menino, ele havia tirado fotos íntimas e estaria mostrando a amigos.

Cansada das agressões morais, na tarde do dia 7 de novembro do ano passado, ela mandou uma mensagem para mãe dizendo que estaria na casa de colegas, mas ao chegar na residência, a mulher encontrou a filha enforcada na varanda.

A história de mais um vítima de bullying não terminou mesmo depois de sua morte, poucos dias após o caso, fotos da garota enforcada no jardim da casa começaram a circular na internet. A polícia do município ainda está investigando.