Lei institui dia de recuperação, preservação das nascentes na Capital

Foi publicado no Diário Oficial da Capital – Diogrande, nesta quarta-feira (04) a Lei n. 5.877, que institui o Dia Municipal de recuperação, preservação e acompanhamento das Nascentes localizadas no Município de Campo Grande-MS.

Com essa lei a data passará a ser comemorada anualmente no dia 10 de maio, com homenagens e eventos de divulgação, no Município de Campo Grande-MS.

A data comemorativa agora passa a integrar no Calendário Oficial de Eventos do Município. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias se necessário.