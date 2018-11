A Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul fará, no próximo dia 26 de novembro, leilão de veículos e outros materiais que eram utilizados nas atividades do Órgão. O que chama a atenção é o preço de um Renault Master Bus que na garagem custa entre R$ 70 a R$ 100 mil, no leilão o interessado poderá levar com lance de R$ 17 mil.

As opções de carros são variadas conforme pode ser conferido no link no final desta matéria. Aparelhos de ar condicionado, monitores, notebooks, impressoras, freezers, mesas, entre outros produtos estão à disposição com lance mínimo de R$ 200.

Os interessados podem examinar os lotes nos dias 23 e 24 de novembro, das 8h às 17h, no pátio da Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, localizada na rua Fernando Luís Fernandes, 322 – Vila Sobrinho.

O leilão acontecerá na sede da Associação Beneficente dos Funcionários da Polícia Federal em MS (ASSOFEDERAL), na avenida Julio de Castilhos, 4698 – Bairro Ana Maria Couto, na segunda-feira (26), a partir das 9h.