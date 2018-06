Leilão da SAD arrecada R$ 98 mil

Com meta de arrecadação inicial de R$ 9 mil, o leilão de bens móveis entre mesas, cadeiras, telefonia, computadores e materiais hospitalares, realizado pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), na quarta-feira (30), superou as expectativas fechando o arremate em R$ 98.350,00.

O certame realizado no formato presencial e eletrônico ofertou 17 lotes que, no total, receberam 624 lances de 2.725 visitantes. Entre os lotes mais concorridos, o lote de nº 4 com bens diversos entre microcomputador, nobreak, aparelho de fax, impressora, calculadora e dentre outros itens avaliado inicialmente em R$ 800,00 e arrematado por R$ 18.800,00.

O secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, destacou o trabalho desenvolvido pela Superintendência de Patrimônio e Transporte (Supat). “Isso é resultado do trabalho competente desenvolvido pela equipe Supat, que monitora o patrimônio do Estado e identifica quais estão aptos para venda. Dessa forma, nos desfazemos de bens em desuso, diminuímos o número de criadouros de mosquitos e ainda arrecadamos recursos de ordem financeira para o estado” pontuou.