O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), através da Superintendência de Patrimônio e Transporte, prepara para terça-feira (20), leilão de bens móveis contendo, microcomputadores, aparelho de fax, impressora, televisor, aparelho telefônico, estabilizador, máquina de escrever, arquivo de aço, estante de aço e armário de aço, cadeiras, poltronas, e bens hospitalares. A previsão de arrecadação é de R$ 2,9 mil.

Serão ofertados 12 lotes, com lance inicial a partir de R$ 100,00. O leilão será realizado simultaneamente nas modalidades presencial e eletrônica. Os lances via internet estão disponíveis desde o dia 1º de novembro no portal Casa de Leilões. Já o leilão presencial será realizado na Casa de Leilões, dia 20 de novembro, a partir das 14h na rua Jaboatão, 271, Silvia Regina.

Para o secretário da SAD, Édio Viegas, a realização de leilões de bens obsoletos ou inservíveis para a administração estadual, otimiza espaço e recurso. “Essa é uma prática que adotamos desde o início da gestão, e tem sido uma importante ferramenta para a otimizar recursos. Só nos três primeiros anos de gestão, realizamos 25 leilões de bovinos, terrenos, veículos e sucatas. Além de liberar espaço nos depósitos, os recursos arrecadados voltam para os cofres públicos e são revertidos em ações prioritárias” pontua.

A descrição dos lotes já está disponível no Portal da Casa de Leilões, e os bens poderão ser vistoriados pelos interessados no período de 8 a 19 de novembro, de segunda a sexta-feira, exceto feriado e finais de semana, sendo proibida a visitação no dia do leilão presencial.

Confira abaixo os locais e horários para visitação:

Clao – Sefaz

Lotes: 1 ao 5, das 8h00 às 13h00;

Coordenadoria de Logística e Apoio Operacional – Clao-Sefaz;

Endereço: Rua 13 de Maio, nº 3.922 Centro – Campo Grande/MS.

Almoxarifado da Funsau

Lote: 6 ao 8, das 8h às 11h e das 13h às 16h;

Endereço: Rua Fernando Augusto da Costa nº 376 Jardim América – Campo Grande/MS.

Depósito da Unidade de Patrimônio da Sedhast

Lotes: 9 ao 12, das 8h às 13h;

Endereço: Rua Guilherme de Almeida nº 104 Nova Lima – Campo Grande/MS.