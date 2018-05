Leilão da Sefaz: interessados podem conferir material até amanhã

O leilão organizado pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) já está recebendo lances. O primeiro arremate será nesta quarta-feira (16). Ao todo são oferecidos 456 lotes de produtos. Quem se interessar pode conferir de perto os materiais até esta terça-feira (15).

Conforme o coordenador de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito, Marcelo Monteiro, os produtos e bens ofertados são aqueles apreendidos e que estão há mais de 60 dias sem ser reclamados por seus proprietários. Os lances podem ser ofertados apenas na modalidade online.

“Os produtos leiloados são objetos de ações fiscais em que a pessoa que teria a obrigação, mas desiste do pagamento. Com isso a mercadoria é recolhida para assegurar o pagamento do tributo. Toda a receita auferida é revertida para os cofres públicos e utilizada no cumprimento das políticas públicas de Governo”, explica.

Estão sendo leiloados uma diversidade de produtos que incluem bolsas, brinquedos, vinhos, colchões de massagem com controle remoto, pneus, sapatos para adultos e crianças, porta de caminhonetes, malotes de bijuterias, roupas infantis, cosméticos diversos, bebidas, lâmpadas de led, colchões de dormitório, cremes de cabelo e até móveis.

On line

O início do primeiro arremate está marcado para as 9h desta quarta-feira. Caso algum lote de produtos não seja vendido, no dia 21 de maio haverá um segundo leilão. Os interessados em participar devem acessar o site da Casa de Leilões, efetuar um cadastro e encaminhar os documentos listados abaixo por meio da internet com até 48 horas de antecedência ao leilão:

- Pessoa Física: Carteira de identidade, CPF/MF e comprovante de residência.

- Pessoas Jurídicas: Contrato social, CNPJ/MF, Carteira de identidade e CPF/MF do representante legal da empresa.

Todos precisam estar em situação regular junto à Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal. Os documentos mencionados acima poderão ser anexados no portal da Casa de Leilões, seguindo os seguintes procedimentos: logar no site com a senha e login cadastrados e acessar o botão “minha conta” e através do link “envio de documentos”, aguarde a confirmação da liberação de cadastro para participação do leilão online.

Os lotes podem ser conferidos no site da leiloeira ou pessoalmente nos dias autorizados pela na Comfit, na rua Delegado José Alfredo Hardman, s/nº, Parque dos Poderes, próximo ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Campo Grande. O horário de visitação vai das 8h às 11h e das 13h30 às 16h.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3318-6453.