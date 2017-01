Leilão do Bem arrecadará recursos em prol do Hospital do Câncer

Será realizado no próximo dia 25 de janeiro, um grande evento em prol dos pacientes do Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão: o Leilão do Bem. Os criatórios Fazenda Gruta Azul, Senepol +, Senepol Luar, Goud Senepol e ABCB Senepol se uniram solidariamente e farão o evento para convidados no espaço Golden Class em Campo Grande, às 20h, com transmissão ao vivo pelo do Canal do Boi.

Serão leiloados 15 animais Quarto de Milha e 25 novilhas Senepol- PO, todos de alto padrão, que foram especialmente selecionados e doados para proporcionar o que há de melhor no mercado e estimular lances vultosos. Toda a renda será revertida ao Hospital do Câncer.

Ao final do evento a dupla sertaneja Jads e Jadson fará uma apresentação fechando a bela ação em prol da vida.