Leilão do governo oferta 43 lotes de veículos e sucatas

O governo estadual, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), promove dia 26 de junho, leilão de veículos e de sucatas para desmanche. O aviso está na publicação desta segunda-feira (11) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Ao todo são ofertados 43 lotes, sendo, 38 de veículos para circular e cinco lotes de sucatas de veículos para desmanche. O certame será realizado a partir das 13h30 em duas modalidades, sendo a presencial no auditório da Associação Brasileira de Odontologia (ABO), na rua da Liberdade, 836, no bairro Monte Líbano e o formato eletrônico pelo portal Casa de Leilões.

Os lances iniciais no certame variam entre R$ 300,00 e R$ 5 mil. De acordo com o superintendente de Patrimônio e Transporte, José Alberto Furlan, a previsão de arrecadação é de R$ 116 mil. Os lances via internet poderão ser feitos a partir de amanhã no portal Casa de Leilões.

A visitação ocorrerá de 12 a 26 de junho, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, nos seguintes locais: Os lotes 37, 38 e 39, na Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), que fica na BR-262 km 5, das 8h às 11h, e das 13h às 16h.

Os demais lotes podem ser visitados na Casa de Leilões, que fica na rua Jaboatão, 271, no Silvia Regina, nos horários de 8h às 11h e das 13h às 16h.

Poderão participar do leilão pessoas jurídicas de qualquer natureza, domiciliadas ou estabelecidas em qualquer parte do território nacional. É exigido que estejam devidamente cadastradas no Detran conforme lei 12.977/2014, regulamentada pela Resolução Contran 611/2016, destinados a desmontagem, reciclagem e destinação das peças usadas de veículos automotores.

O edital completo com a descrição de cada lote, adendos e demais avisos estão publicados no DOE a partir da página 50.