Leilão do pré-sal mostra que país voltou a despertar interesse, diz Temer

O presidente Michel Temer comemorou o resultado das licitações dos blocos do pré-sal, ocorrido hoje (27). Com os bônus de assinatura da segunda e terceira rodadas, somados, o governo federal arrecadou R$ 6,15 bilhões. Temer destacou que as empresas vencedoras devem investir R$ 100 bilhões no Brasil e gerar até 500 mil empregos.

“Tivemos um excelente resultado. [...] São esperados, só para se ter uma ideia, investimentos de R$ 100 bilhões no Brasil pelas empresas vencedoras. O setor ainda deve criar, ao longo do tempo, até 500 mil novos empregos. Repito: 500 mil novos empregos”. A declaração foi feita em um vídeo, divulgado nas redes sociais do presidente.

Temer lembrou ainda que a exploração do pré-sal vai virar investimento na educação e na saúde. “A exploração das reservas deverá gerar ainda cerca de US$ 130 bilhões em royalties e outras fontes de arrecadação. Isso, naturalmente, se traduz em mais recursos para a União, estados e municípios. E ainda saliento, em nível federal, 75% dos recursos arrecadados com a exploração do pré-sal serão gastos em educação. Os outros 25%, destinados à saúde”.

Além de gravar um vídeo – expediente fartamente utilizado pelo presidente para pronunciamentos à nação – ele também usou o Twitter para exaltar o leilão. Temer frisou o interesse de empresas estrangeiras em investir no Brasil e sentenciou: “o Brasil voltou”.

“Depois de 4 anos sem leilões do pré-sal, o Brasil mostra que atrai interesse de grandes empresas e entra em novo ciclo de crescimento. Esforço do governo para tornar regras mais claras fez desta sexta-feira um dia histórico. O Brasil voltou!”.