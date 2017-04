Leite é uma das prioridades da Agraer estabelecidas pelo governador

O núcleo dos criadores de Girolando de Mato Grosso do Sul realizou na última sexta-feira (7), integrado à programação da 79ª Expogrande, a abertura do Julgamento da Raça Girolando. O evento, que acontece na Pista de julgamento da Acrissul e reuniu criadores e empresários do setor, teve inicio com um ‘leite da manhã’ onde foram oferecidos queijos produzidos durante os cursos oferecidos pela Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), no estande do Governo Itinerante, com leite da Moura Leite, de Reinaldo Moura.

Estiveram presentes o superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Renato Roscoe, o diretor presidente da Agraer, Enelvo Felini, o gerente de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento, Araquem Midon, a coordenadora interina e secretária executiva da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite no Estado, Ariani Monaly Garcia Monteiro e uma comitiva de Camapuã, formada pela vice- prefeita Luzia Maidana, o secretário de Agricultura, Eduardo Azevedo e o produtor Alvelino Maschion.

Na oportunidade, o presidente do Núcleo de Criadores de Girolando, Marcelo Real, comentou que os criadores que participaram do julgamento são todos de Mato Grosso do Sul. “Batemos o recorde de todas as exposições com 117 animais na pista e 130 nos pavilhões”, comemorou.

Marcelo falou ainda do trabalho de busca pela integração dos criadores de gado Girolando em todo o Estado e interiorizar a raça. “O número de criadores está crescendo muito”. Lembrando que a primeira ação, nesse sentido, será a realização de um evento no município de Camapuã e, em seguida, no município de Miranda.

A diretora de Eventos da Associação Brasileira de Criadores de Girolando, Aurora Real, comentou que o objetivo da realização do evento na pista é divulgar o trabalho realizado nas propriedades. Entusiasta da criação da raça, ela destacou as conquistas recentes e enalteceu a parceria com o Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), enfatizando as ações comandas por meio da Câmara Setorial.

Araquém agradeceu o empenho dos técnicos da Agraer e parabenizou o Núcleo pela organização do evento ao mesmo tempo em que lembrou que a raça é predominante na agricultura familiar. “Eventos como este destacam os predicados da raça, e colocam produtores e a população de um modo geral a par do trabalho realizado e da evolução conquistada até aqui.”, comentou.

Conhecedor da realidade e dos gargalos que permeiam a cadeia do leite no País e principalmente no Estado – que tem boa parte dos seus assentamentos formados a menos de vinte anos – Enelvo falou comentou a significativa redução na produção, mas falou com otimismo sobre as ações fomentadas pelo Governo do Estado e Semagro, por meio das ações da Câmara setorial em total sintonia com a Agraer.

“Das 70 mil famílias que temos no campo, todos produzem um pouco de leite, uns mais e outros menos. Alguns são tiradores de leite e outros produtores”. Comentou Enelvo lembrando que o leite está entre as cinco metas estabelecidas junto com o Governador Reinaldo Azambuja para serem fomentadas na Agência.

“Trabalhamos para que num curto prazo todos sejam produtores, com alimento adequado no cocho, que é a base, com higiene e laticínios fortalecidos no Estado, para conquistarmos preços competitivos e ampliarmos a renda do produtor”, finalizou o diretor presidente, parabenizando os competidores e os campeões do julgamento.

Ao lembrar que o julgamento de Girolando é um dos primeiros eventos que participa representando a Semagro que tem agora uma nova formação, dada a fusão que permitiu unir produção, meio ambiente, desenvolvimento econômico e agricultura familiar, o superintendente Renato Roscoe, comentou sobre o trabalho que a Câmara Setorial vem desenvolvendo e que culminou na entrega, há dois dias, da proposta de inserção dentro dos programas da secretaria, de programas de melhoramento genético, nos moldes do que são realizados no estado de Minas Gerais e que levam o nome de Pró-genética e Pró-fêmea.

Para Roscoe, o caminho para programação das ações do Estado são as demandas estruturadas na Câmara Setorial que reúne representantes do setor e tem realizado um trabalho bastante profícuo. “Não podemos falar em ampliar a produção, sem pensar em genética e nas transformações que a tecnologia que trabalha constantemente a busca da eficiência no campo, com a otimização dos processos e redução dos custos”, afirmou.