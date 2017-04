Leitor de digitais direto na tela deve chegar ao Android ainda em 2017

Parece que o Galaxy S8 da Samsung deixou de ter um leitor de digitais direto na tela por muito pouco. A Synaptics acabou de anunciar a nova geração dos seus sensores biométricos mobile e comentou que eles podem ser incorporados em uma série de superfícies, incluindo vidro, cerâmica e uma diversidade de polímeros. Ela indicou ainda que o leitor pode ser inserido diretamente no vidro da tela, na mesma posição dos botões de navegação do Android, em até duas posições.

O comunicado à imprensa da empresa não é tão claro quanto poderia, mas ele parece indicar que as fabricantes de smartphones poderiam incorporar um leitor de digitais sobreposto ao botão home, por exemplo, e ainda manter esse elemento como um botão de software. O quão translúcida seria a área afetada, entretanto, é um mistério.

De qualquer forma, para desbloquear um smartphone com os novos sensores FS4600 da Synaptics, a pessoa só teria que tocar na tela, onde estaria indicado o botão home ou algum outro elemento de software à escolha da fabricante. Seria possível inclusive colocar o leitor em até duas posições na mesma tela, o que tornaria o uso de ponta cabeça funcional inclusive com biometria.

Foi anunciado que a fabricante estará pronta para enviar amostras desses componentes para "empresas que produzem smartphones"até o fim do segundo trimestre deste ano. Eles entram em produção em massa no terceiro trimestre de 2017. Existe a suposição de que a Synaptics se refere a fabricantes de aparelhos Android pela referência às teclas virtuais de navegação do Robô, ausentes no iOS, por exemplo.