Leticia Sabatella diz que já sofreu assédio de José Mayer

Depois da repercussão do relato da figurinista Susllem Tonani sobre o assédio sofrido pelo ator José Mayer nos bastidores da TV Globo, no dia 31, a atriz Leticia Sabatella se solidarizou e saiu em defesa da colega de trabalho e contou que já passou por situação semelhante.

“Quando li o relato da Su, eu me compadeci imediatamente. Senti o que ela sentiu, e sabia que ela não estava mentindo. Também já tinha passado por uma experiência parecida com o Zé Mayer”, relatou Leticia em entrevista a Revista Veja.

A atriz, que contracenou com Mayer na minissérie Agosto (1993) e na novela Páginas da Vida (2006), alfinetou o galã em uma rede social por ver a situação se repetir. “José Mayer não se emenda, hein?”.

Apesar da situação Leticia relatou ainda a Revista Veja que se comoveu com o pedido de desculpas do ator. “Sei o grande artista que ele é, sensível, capaz de uma transformação. Precisamos do exemplo de uma pessoa capaz dessa reflexão, e o Zé pode ser esse exemplo. Não estou querendo endeusar nem demonizar ninguém. Mas podemos fazer do limão uma limonada”.

Denúncia de Assédio

No dia 31 de março, a figurinista Susllem Tonani denunciou o ator José Mayer, de 67 anos, de assédio sexual dentro do camarim da TV Globo no Rio de Janeiro. O assédio de Mayer começou há oito meses, com elogios, que evoluíram para cantadas. Ela afirma que, mais tarde, o ator tocou suas partes íntimas sem seu consentimento.

Na última terça-feira (4), um grupo de funcionários, colaboradores e executivos da TV Globo se manifestou contra o assédio sexual, usando camisetas com as inscrições “Mexeu com uma mexeu com todas”, acompanhada da hashtag #chegadeassédio.

Depois da repercussão do caso, a TV Globo suspendeu o ator José Mayer de produções dos Estúdios Globo por tempo indeterminado.