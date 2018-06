Liberado edital para o concurso da Polícia Federal

Foi publicado no Diário Oficial da União, de sexta-feira (15), o edital de abertura do concurso público da Polícia Federal (PF). O certame é para provimento de 500 cargos policiais com salário de até R$ 22.672,48.

O concurso será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As inscrições poderão ser feitas a partir das 9h do dia 19 de junho de 2018 até às 17h do dia 2 de julho de 2018 (horário de MS). E poderão ser realizadas via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pf_18/.

No concurso público são oferecidas 150 vagas para o cargo de delegado da Polícia Federal, 60 vagas para o cargo de perito criminal, 180 vagas no cargo de agente de polícia, 80 vagas no cargo de escrivão de polícia e 30 vagas no cargo de papiloscopista.

Nos cargos de delegado e perito a remuneração é de R$ 22.672,48. Já nos cargos de agente, escrivão e papiloscopista os vencimento são de R$ 11.983,26.

Outras informações sobre o concurso público consulte o site da Cebraspe.