Licenciamento de carros com placas final três encerra amanhã

O licenciamento de veículos com placas final três encerra na quinta-feira (31). A informação foi divulgada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), nesta quarta-feira (30). Para licenciar, basta o proprietário do automóvel emitir a guia de pagamento pela internet.

O Detran também informou que prorrogou o prazo para a emissão do certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV), passando para 10 de junho de 2018.

Tendo em vista que, em razão da paralisação nacional e a consequente crise de abastecimento de combustíveis, a distribuição regular das CRLVs, a todas as agências de trânsito do estado foi prejudicada nos últimos dias.

Os órgãos de fiscalização de trânsito estão sendo comunicados a fim de adequarem sua atuação à mudança contingencial e excepcional nos serviços prestados pelo Detran mediante às circunstâncias.