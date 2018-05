A prefeitura municipal de Campo Grande remarcou para o dia 24 de maio, deste ano, a abertura do processo de licitação. A informação foi divulgada no Diário Oficial da Capital desta sexta-feira (11). Na nova data será escolhida a empresa que vai gerenciar as lombadas eletrônicas, semáforos e os equipamentos portáteis que registram infrações de trânsito.

De acordo com a públicação, o objetivo é escolher uma empresa especializada para a prestação de serviço contínuo de gerenciamento dos equipamentos registradores de infrações de trânsito, com registro de imagens, do tipo automático e sensores não intrusivos, radar estático portátil, câmeras para fiscalização por videomonitoramento e talonários eletrônicos de infração nas vias e logradouros públicos da cidade.

O recebimento e a abertura da seleção estão marcados para ocorrer no dia 24 deste mês, a partir das 14h, na sede do Paço Municipal de Campo Grande, localizado na Avenida Afonso Pena.

O edital está disponivel para os interessados gratuitamente no site http://transparência.capital.ms.gov.br/home-licitacoes/ no link – “transparência”.