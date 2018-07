Foi preso na quarta-feira (18), em uma casa de luxo em Assunção, o traficante brasileiro Eduardo Aparecido de Almeida, conhecido como "Pisca", junto com um agente da polícia local que o protegia. Eduardo é apontado como um dos principais líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Paraguai.

Procurado pela Justiça brasileira por diversos crimes, Almeida, 39 anos, foi acusado de ser um dos responsáveis, em 2006, pelo sequestro da mãe do ex-lateral Kléber, que na época defendia o Santos e passou também por Corinthians e Internacional, entre outros clubes.

O ministro da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, Hugo Vera, afirmou que o brasileiro era o terceiro principal líder do PCC no Paraguai e na Bolívia. Ele também disse que não consta nenhum registro de entrada do traficante em território paraguaio, o que leva a crer que Eduardo usou documentos falsos para ingressar no país.

Hugo Vera afirmou que está em trâmite o processo de "expulsão rápida" de Almeida para o Brasil.

Durante a operação policial que levou à prisão do traficante, Almeida tentou fugir pelos fundos da casa, localizada no bairro Herrera, perto da sede da Controladoria-Geral da República, mas foi interceptado.