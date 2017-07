Líder hindu pede que cerveja Brahma mude de nome

O líder hindu Rajan Zed, da organização norte-americana Sociedade Universal do Hinduísmo (USofH, na sigla em inglês), pediu a mudança do nome da cerveja brasileira Brahma alegando que a marca seria desrespeitosa com a divindade de mesmo nome de sua religião.

Em declaração feita na última quarta-feira (19), Zed afirmou que ligar o deus Brahma a uma bebida alcoólica é muito desrespeitoso. Segundo o líder hindu, Brahma forma a tríade sagrada dos deuses hindus junto com Vishna e Shiva.

“O hinduísmo é a terceira maior religião do mundo com cerca de 1,1 milhão de seguidores e um vasto pensamento filosófico e não deveria ser encarada de modo frívolo. Símbolos de qualquer fé, maior ou menor, não devem ser desrespeitados”, disse Zed, que afirma falar em nome de vários hindus ofendidos pelo nome de sua divindade figurar em um rótulo de cerveja.

O presidente da USofH ainda afirmou que “o caráter sagrado de Brahma [a divindade hindu] não fica bem em propagandas e anúncios da cerveja Brahma”.

Em sua conta no Twitter, Rajan Zed já se dirigiu a outros produtos que segundo ele estariam desrespeitando figuras sagradas do hinduísmo. O religioso pede que fabricantes de produtos com imagens do deus Ganesha se “desculpem e se retratem”, pois para ele, isso é “altamente inapropriado”. Os produtos vão desde calças femininas até tampos de vasos sanitários com imagens de deuses hindus.

A marca Brahma hoje é propriedade da empresa belga Anheuser-Busch InBev, que produz mais de 500 marcas de cerveja, como Skol, Stella Artois, Budweiser e Corona, entre outras. A empresa ainda não se pronunciou sobre o pedido do líder hindu.