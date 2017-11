Ligação anônima informa de acidente em estrada vicinal de Aquidauana

Na manha desta quarta-feira (15) uma ligação anônima a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, informou sobre um acidente em que um carro havia caído de uma ponte em uma estrada vicinal no distrito Cipolândia.

O local é conhecido como Ponte do Grego, o veículo Fiat Uno de cor vermelha estava caído fora da pista (dentro de córrego após Ponte do Grego, próximo a uma propriedade rural conhecida por Fazenda Flor da Serra). Supostamente seria um acidente, que custou a vida do motorista Deide Daniel Cordoba.

Uma equipe plantonista de perícia técnica científica de Aquidauana foi até o local, acompanhados de um investigador de polícia civil, para averiguação e levantamentos técnicos necessários. E confirmaram que o fato que possivelmente poderia ter sido causado por acidente automobilístico, com óbito do condutor do veículo.