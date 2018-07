Ligação para Centro de Valorização da Vida passa a ser gratuita

A partir deste domingo (1º), as ligações para o Centro de Valorização da Vida (CVV), passaram a ser gratuitas em todo o país. A informação foi divulgada no último sábado (30), após uma parceria do centro com o Ministério da Saúde.

Desde 2017 o telefone 188 já estava disponível para 23 estados brasileiros. Contudo, o estado da Bahia, Maranhão, Pará e Paraná ainda não tinham acesso ao serviço.

O CVV funciona desde 1962 e é dedicado a escutar pessoas que estejam passando por dificuldades, funcionando como centro de prevenção ao suicídio.

De acordo com o site IG, a mudança ainda prevê que ao unificar o atendimento num único número nacionalmente, os usuários poderão ser atendidos por voluntários disponíveis em qualquer estado do Brasil. A gratuidade vale tanto para telefones fixos quanto para celulares.