O juiz federal Pedro Pereira dos Santos determinou que a presidente da Comissão Eleitoral Temporária da OAB/MS forneça, no prazo de 24 horas, a listagem dos advogados inscritos na seccional, o endereço eletrônico de cada profissional. A solicitação havia sido feita pelo candidato a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, Jully Heyder.

Na decisão o magistrado também determina que a comissão informe se o advogado está apto a votar nessas eleições e o adiamento do pleito por um prazo não inferior a cinco dias.

O advogado de Heyder, Carlos Marques, explicou ao JD1 Notícias que o pedido foi feito após negativa da atual gestão de não disponibilizar a lista. “Pedimos a lista dos aptos e de e-mails que tem no cadastro da OAB para fazer uma campanha direcionada”, disse Marques ao lembrar que “sempre foi concedido a possibilidade de acesso aos aptos”.

Por meio de nota, a OAB/MS informou que a lista será entregue aos candidatos. Leia:

"A Comissao Eleitoral da OAB/MS, no uso de suas atribuições e em atendimento ao que preceitua o Provimento n. 146- 2011, entendeu por bem indeferir o fornecimento de listas de advogados aptos a votar, bem como endereço de e-mail.

Todavia, atendendo a decisão judicial, a Comissão Eleitoral entrega nesta segunda-feira, às 18 horas, a lista geral de e-mail dos advogados de Mato Grosso do Sul aos candidatos à Presidência da instituição."