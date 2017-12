Linha chinesa em pipas é proibida em MS

No mês de férias, a pipa é uma das brincadeiras preferidas das crinças, mas a diversão pode se tornar perigosa com o uso de cerol ou da chamada linha chinesa.

A produção e venda destes artefatos cortantes estão proibidas a partir desta quinta-feira (21), em Mato Grosso do Sul. É o que determina a Lei 5.111, de autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB).

A Lei 3.436, de 19 de novembro de 2007, prevê multa e medidas socioeducativas para quem usar os artefatos cortantes. Pais ou responsáveis respondem como coautores do ato ilícito praticado por seus filhos.

“O cerol, que é uma mistura cortante de vidro moído e cola, já é proibido. Hoje, as pipas ganham as ruas das cidades, mas não teria problema se não fosse usada a linha chilena, fabricada com alumínio e corta como faca, podendo provocar mutilações e mortes. As pessoas precisam tomar consciência do perigo que esta linha traz”, explicou o deputado.