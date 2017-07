Lista dos pré-habilitados do Vale Universidade já está disponível

Acadêmicos inscritos no processo seletivo do Programa Vale Universidade, já podem conferir a lista com os nomes dos pré-habilitados, divulgada nesta quarta-feira (19) pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

Os estudantes deverão comparecer ao local designado, na data designada, para entrevistas e entrega de documentação, que deve ser minuciosamente observada para a entrega correta, conforme lembra a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Clique aqui e confira a lista