Livro com 101 releituras de Manoel de Barros será lançado nesta terça

O livro “101 Reinvenções para Manoel – Um estudo sobre a influência da linguagem do poeta Manoel de Barros sobre a criação literária em MS", será lançado nesta terça-feira (19).

A obra traz 101 diferentes releituras e pontos de vistas de consagrados e jovens autores sobre o poeta que mais vendo livro no Brasil e tornou MS conhecido no Brasil e fora dele através da Literatura.

Organizado por Fábio Gondim e Ana Maria Bernardelli, a obra é composta por textos de escritores e poetas:

“Parafrasear o estilo manoelino de escrever é uma tarefa impossível, mas orientamos os autores a se reinventarem para homenagear Manoel de Barros. Essa antologia vai surpreender, pois como o Poeta prima pela simplicidade, pela originalidade e por possíveis empregos de neologismos, enfim, pela herança da força mágica de suas palavras, essas que atraiam o nosso grande poeta irresistivelmente, porque nos enriquece,” explica o poeta e professor Fabio Gondim.

Propositalmente o lançamento oficial, foi escolhido para coincidir com a data de aniversário de Manoel e acontecerá simultaneamente em livrarias nas três maiores cidades do Estado: Campo Grande, Dourados e Corumbá. Na Capital o evento acontece na Livraria Leparole, a partir das 18 horas.

No lançamento, a escritora e poetisa Raquel Naveira fará uma fala sobre a obra literária de Manoel de Barros e o diretor-presidente da Fertel, jornalista Bosco Martins, estará entra um dos autores que participaram da antologia com um texto em homenagem ao amigo Manoel, denominado de “Vanguarda Primitiva”: “Mais que um espaço íntimo de poesia pessoal e bucólica, Manoel criou uma poesia irreverente, uma escuta silenciosa de uma realidade até então desconhecida que era o Pantanal e seus personagens”.

A seleção da antologia recebeu textos de quase 200 autores de MS que foram submetidos a avaliação de uma banca especializada. Cada autor enviou de 2 a 5 textos para serem submetidos a banca que, entre outros critérios, selecionou os textos em formato de poesia e prosa.

O "101 Reinvenções de Manoel" trata-se do primeiro volume de uma trilogia cuja previsão já prepara e antecipa: O "102 Reinvenções de Manoel" além de escritores do MS se expandirá a nível nacional com a presença de escritores brasileiros e o “103 Reinvenções de Manoel” onde pretendemos englobar autores todos os países que têm o português como língua oficial”, esclareceu finalizando Ana Maria Bernardelli.

Serviço:

Lançamento do livro “101 Reinvenções – Um Estudo sobre a influência da linguagem do poeta Manoel de Barros sobre a criação literária em MS”. Local : livraria Leparole, rua Euclides da Cunha, 1126, Jardim dos Estados. Data: 19 de dezembro, a partir das 18h.

Em Dourados o lançamento será na Casa Arandu, sede da ADL.

Em Corumbá na Casa Dr. Gabriel Vandoni.