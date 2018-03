O livro “Reverenciando CANALE- um marco de bravura moral”, que resgata a memória do contador, advogado, empresário, prefeito de Campo Grande e senador, Antônio Mendes Canale será lançado nesta sexta-feira (16), em Campo Grande. O lançamento acontece a partir das 19h30, na Academia Sul-mato-grossense de Letras.

A obra de autoria do ex-desembargador Rêmolo Letteriello e dos familiares de Antonio Mendes Canale reúne os momentos e fatos mais marcantes da vida do político. “O que me animou a escrever sobre ele foi a constatação de que a sua história de vida estava passando sem registro, deixando de ser percebida principalmente pelas novas gerações”, disse o autor.

O livro conta origens de Canale e do início de sua vida particular, além o começo de sua vida político-partidária e sua atuação parlamentar como deputado estadual, deputado federal e senador ressaltando o trabalho como prefeito de Campo Grande por duas vezes, antes da divisão do Estado.

Estão presentes no livro diversos artigos assinados por Canale e divulgados pela imprensa local, que tratam de momentos da política estadual e nacional. Por fim, o autor se preocupou também em colher depoimentos de pessoas próximas ao homenageado, familiares, amigos, companheiros de trabalho e admiradores.

“Além de resgatar a memória de Antônio Mendes Canale, espero que o livro seja instrumento de auxílio para a formação ética, moral, cívica e humanística dessa e das novas gerações, para que, ao tomarem conhecimento das qualidades e virtudes desse notável homem público, nele se inspirem”, concluiu o autor.

Sobre o autor

Rêmolo Letteriello é formado em direito e foi Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Foi eleito Presidente do Tribunal de Justiça de MS para o biênio 1999-2000, e presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no biênio 2003-2004.