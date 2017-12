Livro que traz a realidade da mulher na periferia será lançado nesta quinta

A prática na Política Pública da Assistência Social com as mulheres de dois territórios da Periferia de Campo Grande é tema do livro: “Mulher – Demandatária da Proteção Social Básica”, que será lançado na quinta-feira (6).

De autoria da Assistente Social Mestra Daniela de Cássia Duarte a obra é baseada no trabalho realizado em grupos socioeducativos e de prevenção à violência no Jardim Canguru e Moreninha ll despertou a autora ao ver a mulher que sofre as consequências da perda ou prisão do marido, envolvimento do filho com as drogas e tantas outras situações que a colocam como linha de frente das famílias.

Diante desta realidade, Daniela retrata em sua obra, o depoimento das mulheres nos referidos bairros, em relação à sua participação deste trabalho.

Os relatos se passam no período entre 2004 e 2009 quando a autora atuava no CRAS Dr. Fauze Duailibi Amizo e, posteriormente, no CRAS Profª Alair Barbosa de Rezende. “Iniciei o trabalho com grupos na implantação do PAIF – Programa de Atenção Integral à Família e no decorrer do tempo, percebi que as famílias, em sua maioria, eram chefiadas por mulheres”. Os homens, filhos e maridos, eram usuários de drogas, presidiários ou foram assassinados em decorrência da violência envolvendo esses fatores”, relatou.

Daniela informa que o livro é dedicado aos adolescentes que foram assassinados neste período. “Perdemos muitos adolescentes por causa da violência urbana, briga entre gangues”, lamentou.

As ações para estabelecer a Cultura da Paz e empoderamento da mulher foram realizadas à época, a partir de então, Daniela iniciou as ações preventivas voluntárias em outros espaços sociocupacionais e tornou-se militante da Infância e Juventude, inclinando pesquisas e estudos em violência sexual de crianças e adolescentes.

Lançamento

Marcado para o dia 7 de dezembro/2017, o lançamento da obra será às 19h, na Chácara

Manancial das Águas, Chácara dos Poderes, em Campo Grande/MS. Adquira seu livro e

prestigie! Teremos atrações musicais.