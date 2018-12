Entre os dias 21 e 24 de novembro aconteceu no Parque das Nações Indígenas mais uma etapa em Campo Grande (MS) do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia do Banco do Brasil.

Infelizmente, o cenário que os visitantes de um dos cartões postais de Campo Grande encontram é deprimente. São centenas de sacos de lixos que já estão exalando um odor desagradável além de deixar uma péssima impressão para quem vai ao local.

A equipe do JD1 Notícias tentou contato com a assessoria de imprensa do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) que é responsável pelo parque, e com a assessoria do Banco do Brasil realizador do evento e não obtivemos retorno de ambas até o fechamento dessa matéria.