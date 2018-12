Animais apresentavam diversos ferimentos na crista e peito, todas as aves apresentavam-se mutiladas

Um local onde havia brigas de galos foi fechado por Policiais Militar de Dourados, os militares encontraram o local depois que realizavam uma fiscalização em uma propriedade a cerca de 7 quilômetros do perímetro urbano da cidade.

Depois de acionar a Polícia Militar Ambiental (PMA) foi constatado que no dia anterior havia tido uma rinha de galos. Vários papéis de apostas e cronômetros foram encontrados.

No local havia outros materiais de preparação dos galos como, esporas artificiais, capas para transporte, bem como 33 galos domésticos da espécie galo-índio, em 33 gaiolas.

Os animais apresentavam diversos ferimentos na crista e peito, bem como todas as aves apresentavam-se mutiladas, com as esporas cortadas, sinais característicos de emprego dos animais em rinhas. Um atestado emitido por médico veterinário indicou maus-tratos em todos os animais.

O infrator de 55 anos, dono da propriedade e dos galos, morador da cidade de Dourados, foi conduzido a uma delegacia de Polícia Civil da cidade e responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais.

A pena é de três meses a um ano de detenção. A PMA também confeccionou auto de infração e aplicou multa de R$ 16.500,00 contra infrator.