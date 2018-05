Município será o primeiro de Mato Grosso do Sul a receber uma das três novas bibliotecas da Indústria do Conhecimento do Sesi

O município de Rochedo será o primeiro de Mato Grosso do Sul a receber uma das três novas bibliotecas da Indústria do Conhecimento do Sesi. O anúncio foi feito pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen na última quinta-feira (17), durante o lançamento da programação de “Maio – Mês da Indústria”. O local foi escolhido a pedido do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Junior Mochi (MDB), e dos vereadores do município.

Em reunião realizada no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, Sérgio Longen firmou o compromisso de construir a Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi em Rochedo para atender a demanda por qualificação profissional, via cursos EaD (Educação a Distância) do Senai, e levar acesso digital e obras literárias à comunidade do município.

“Em Rochedo, temos diversas empresas do setor industrial, como frigoríficos, um segmento que tem demandado cursos de qualificação para a região e, como o EaD do Senai é ancorado nas bibliotecas da Indústria do Conhecimento do Sesi, assumi o compromisso com o deputado Junior Mochi e com os vereadores do município para avançarmos na construção de uma unidade no município. Dessa forma, vamos atender a pleito da indústria por cursos de formação profissional e também da comunidade, que fica assistida com um acervo de livros e computadores com acesso à Internet”, disse o presidente da Fiems.

Repercussão

Já Junior Mochi afirmou que, com o aceno positivo do presidente da Fiems, será seguido o trâmite legal para doação de uma área do município para construção da Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi. “Além de bem atendidos, tivemos uma resposta positiva à nossa solicitação para a construção de uma biblioteca do Sesi, um importante benefício que vai atender à toda comunidade rochedense”, ressaltou o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Os vereadores de Rochedo Thomaz, Doutora Antonia e Agnei pretendem construir a Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi em uma área anexa à Escola Estadual José Alves Ribeiro e farão a articulação junto à Prefeitura para que a doação do terreno pelo município seja enviada e aprovada pela Câmara Municipal. “Agradecemos ao Sérgio Longen por atender nosso pedido. A biblioteca é um espaço que nosso município precisa e que vai atender aos jovens, estudantes e toda a população, que precisa ter mais acesso à educação e ao conhecimento”, concluiu o vereador Thomaz.

Bibliotecas

As bibliotecas da Indústria do Conhecimento do Sesi são verdadeiros centros multimeios que vão muito além da informação. Ao todo, são 44 unidades espalhados por 40 cidades do Estado, promovendo junto à comunidade meios, materiais e condições gratuitas para facilitar a autoeducação e apropriação de conhecimentos, especialmente àqueles relacionados à tecnologia e inclusão digital. Com foco na formação tecnológica desde os primeiros passos dos estudantes, são oferecidos cursos gratuitos de robótica, voltados para crianças de 7 a 11 anos de idade dependentes de trabalhadores da indústria ou alunas de escolas públicas.

Ainda dentro das atividades desenvolvidas pelas bibliotecas, em parceria com as prefeituras de cada município, estão os projetos de leitura, por meio de visitas às escolas ou rodas de leitura, contação de histórias para crianças do Ensino Fundamental e projetos de leitura com Ensino Médio e EJA. Há também os cursos de inclusão digital, com foco no aprendizado de informática básica. Os espaços também servem de base para aplicação dos cursos de educação profissional à distância do Senai nos municípios que não contam com unidades físicas da instituição.