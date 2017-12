Longen apresenta balanço do Setor Industrial e vê crescimento para 2018

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), Sérgio Longen, apresentou nesta terça-feira (19), o balanço do Setor Industrial do ano de 2017 que mostra crescimento positivo para o próximo ano.

O Produto Interno Bruto (PIB) do setor industrial do Mato Grosso do Sul fecha o ano com o aumento de 9,1% se comparado a 2016 que registrou R$ 18,6 bilhões no faturamento. De acordo balanço, o valor estimado em 2017 é de R$ 20,3 bilhões.

Longen se vê otimista para o próximo ano. “Estamos planejando um crescimento de 8,8% para 2018”, afirmou o presidente que quer alcançar R$ 22,1 bilhões no faturamento do PIB para o ano que vem.

O faturamento das empresas fecha com R$ 36 bilhões, o que registra um aumento de 4,3 % se comparado a 2016 que faturou valor estimado em R$ 34,6 bilhões.

O setor de exportação de produtos industriais que vem registrando queda desde 2015 quando, registrou -21,9 % comparado ao ano de 2014 teve se primeiro saldo positivo no valor de U$ 2,94 bilhões em 2017. O aumento foi de 9,6% comparado ao ano passado que registrou U$ 2,68 bilhões.

O balanço revelou o fechamento de 139 empresas este ano no Estado. A queda é menor que a registrada em 2016, quando 317 empresas fecharam as portas. A expectativa, segundo Longen, é que em 2016 haja um aumento de 2,8% de empresas ativas.

A soma de todos os salários pagos aos trabalhadores durante o ano teve um aumento estimado 3,2 bilhões. A massa salarial fecha o ano no valor de R$ 3,30 bilhões. O número de contratações na indústria vem registrando queda desde 2014. Este ano a queda foi de -1,3 comparado ao ano anterior.

Para Sérgio, os números não são os desejados, mas mostram um avanço positivo.