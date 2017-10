Longen destaca Indústria Sem Fronteiras na Expo Paraguai-Brasil

Durante a 9ª edição da Expo Paraguai-Brasil, em Assunção, capital do Paraguai, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou em palestra na última terça-feira (24) o projeto Indústria Sem Fronteiras, lançado pela Federação neste ano como alternativa para os empresários que não conseguem manter a sustentabilidade dos negócios no Brasil diante da burocracia e elevada carga tributária vigente no País.

“Precisamos apresentar o Indústria Sem Fronteiras para os empresários brasileiros que estão neste momento em Assunção. O momento é de dificuldades para todos e precisamos oferecer para o empresário alternativas competitivas como o Paraguai, que desperta em todos uma curiosidade justamente por estar em pleno crescimento. Mato Grosso do Sul tem 1.200 quilômetros de fronteira seca com o Paraguai e instalar um empreendimento nessa região beneficia o empresário, que no país vizinho vai se deparar com uma legislação menos burocrática e menos tributos, e os municípios, que precisam gerar empregos e renda para conseguir acabar definitivamente com os problemas de segurança”, disse o presidente Sérgio Longen.

O CIN (Centro Internacional de Negócios) do IEL esteve à disposição durante toda a Expo Paraguai-Brasil para orientar os empresários interessados na faixa de fronteira entre o país vizinho e Mato Grosso do Sul. “Temos sido procurados por empresários de diversos Estados brasileiros, que vêm com a seguinte dúvida: como conseguir produzir no Paraguai, já que o mercado interno e pequeno e nosso principal consumidor está no Brasil? Essas e outras questões são respondidas de forma muito simples: porque há a legislação estadual, por meio do programa Fomentar Fronteiras, e a Lei de Maquila, e o CIN esclarece como funciona esses mecanismos”, acrescentou.

Para o superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonca, Mato Grosso do Sul passa a olhar o Paraguai de frente diante da nova realidade do país vizinho. “Se antes existia qualquer pecha relacionada ao Paraguai, isso acabou. Vemos um país pujante, recheado de oportunidades e opções para o empresário que aqui busca investir. Por isso, trazer o empresário sul-mato-grossense para participar da feira é tão importante, para aproximá-los desse ambiente de network e troca de experiências”, afirmou.

Governo

O secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, também fez uma palestra durante a Expo Paraguai-Brasil destacando as oportunidades de negócio com o país vizinho. “Mato Grosso do Sul em 2016 bateu recordes de produção, com 7,7 milhões de toneladas de soja, 9 milhões de toneladas de trigo e 912 mil hectares de eucalipto e, isso, precisa ser exportado. O Paraguai também deve olhar o Brasil como um grande parceiro, os meios já existem, como o Fomentar Fronteiras e o Indústria Sem Fronteiras”, salientou.

Ao concluir sua palestra, o vice-ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, Jose Luiz Rodriguez Tornaco, deixou os empresários presentes aguçados com a seguinte frase: “Quem chega primeiro a fonte bebe água limpa”. Ao falar sobre a política de benefícios do Paraguai, ele apontou a segurança jurídica, impostos reduzidos e a crise econômica brasileira como fatores que fizeram disparar a procura pelo Paraguai.

Segundo o vice-ministro, no período de 1997 a 2013, pelo menos 46 empresas se instalaram no Paraguai, uma média de três por ano, enquanto entre agosto de 2013 e outubro deste ano foram 94 novas empresas instaladas. “O Paraguai hoje é o país com o ambiente de negócios mais favorável da América Latina e o que terá maior PIB (Produto Interno Bruto), de 4%, em 2017 e 2018.Também estamos em um país seguro juridicamente porque a Lei nº 5.542, de 2015, estabelece que todos os benefícios previstos na Lei de Maquila não podem ser alterados pelos próximos dez anos. No momento, há uma agenda política e diplomática entre o Brasil e Paraguai e todos esses fatores, somados a uma mão de obra jovem, que precisa trabalhar, energia mais barata e a pior crise economia da história recente torna nossa país muito atrativo para os brasileiros”, disse.

Balanço

Segundo balanço da Expo Paraguai-Brasil, em apenas dois dias de feira foram realizadas 1.598 reuniões entre empresários paraguaios e de diversos Estados brasileiros, mais do que o dobro do número alcançado durante todo o evento no ano passado.

Somente de Mato Grosso do Sul, 40 empresários participaram da feira, levados por uma missão técnica organizada pela Fiems, Sebrae e Governo do Estado. Realizada de 23 a 25 de outubro, a Expo Paraguai-Brasil teve como objetivo promover um intercâmbio comercial e turístico entre os dois países, além de oferecer uma oportunidade para que os empresários brasileiros conheçam o ambiente de negócios do país vizinho.