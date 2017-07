Longen inaugura Escola Senai da Construção

Durante a inauguração da Escola Senai da Construção na manhã desta quinta-feira (27), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, afirmou que a nova unidade é a “concretização de um sonho antigo do setor da construção civil de Mato Grosso do Sul”.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o prefeito Marquinhos Trad e o governador Reinaldo Azambuja.

Estrutura

A estrutura, edificada em um terreno de 9.258,81 m², contou com um investimento total de R$ 19,4 milhões e transformará a indústria da construção civil de Mato Grosso do Sul, gerando oportunidades de qualificação, emprego e renda para o trabalhador, e colocando fim ao gargalo histórico de mão de obra capacitada para atuar no segmento.

Em um só espaço, a instituição oferecerá 2.100 vagas em 81 cursos de todas as áreas que envolvem a construção civil e a indústria do mobiliário. No primeiro ano de funcionamento, serão oferecidos cursos de pedreiro, armador, carpinteiro, pintor, encanador, gesseiro, técnico em edificações, tecnólogo em construção, técnico em móveis, marceneiro, desenhista em CAD e técnico em segurança do trabalho, nos períodos matutino, vespertino e noturno.

O espaço inclui cantina, sala de professores, sala de reunião, setores administrativos, secretarias, coordenação pedagógica, suporte de informática, coordenação, diretoria, reprografia, almoxarifado e sala de prestadores de serviço, auditório com capacidade para 121 pessoas, biblioteca, 12 salas de aula, seis laboratórios – dois laboratórios de CAD com capacidade para 24 alunos, um laboratório de simulação com capacidade para 24 alunos e três laboratórios de ensaios - e oito oficinas - armador de ferro, pedreiro de alvenaria, pedreiro de revestimento, drywall (gesso), elétrica predial, hidráulica/gás encanado, pintor de obras e marcenaria.