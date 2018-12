Modernização e ampliação da agência do Senai no município é um avanço para o sistema Fiems

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), Sergio Longen, lançou, na última terça-feira (11), a obra de modernização e ampliação da Agência do Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria (Senai), em Sidrolândia.

Durante a solenidade, Longen afirmou que Sidrolândia está se destacando em termos de desenvolvimento. “Por isso, entendo que nós precisamos atender as demandas existentes, adequando a nossa unidade. É isso que estamos fazendo agora ao assinar essa ordem de serviço para a execução dessa obra, a qual quero inaugurar entre o fim de abril e o início de maio de 2019”, anunciou.

Longen acrescenta que a modernização e ampliação da agência do Senai no município é um avanço para o sistema Fiems e para as indústrias que estão instaladas na região. “Com essa obra, vamos atender o segmento da indústria frigorífica de Sidrolândia e, no próximo ano, pretendemos trazer também os serviços do Sesi e do IEL para o município. Portanto, nesta data importante para a cidade, que completa 65 anos, trago uma mensagem de otimismo e gostaria de ressaltar que estamos plantando aqui hoje a sementinha do desenvolvimento, que, em breve, dará muitos frutos para a população”, ressaltou.

A obra

Localizado na Rua Paraná, no Bairro Bairro Pé de Cedro, atualmente, a Agência do Senai de Sidrolândia conta com uma estrutura de 574 m² de área construída, incluindo três salas de aula, uma oficina de costura, um laboratório de química, uma sala para a secretaria, uma sala para a coordenação, um banheiro feminino, um banheiro masculino, um depósito, uma cantina e estacionamento para 16 vagas. Após as obras de modernização e ampliação, a unidade praticamente triplicará de tamanho, saltando para uma área de 1.442 m² de área construída.

A nova estrutura incluirá uma nova sala para a secretaria, uma nova sala para a coordenação, um banheiro feminino adaptado para pessoas com deficiência, um banheiro masculino para pessoas com deficiência, dois banheiros masculino, dois banheiros feminino, um almoxarifado, uma copa, um depósito de materiais de limpeza, uma sala para os professores, uma biblioteca, três salas de aula, área de convivência com cantina (com cozinha e despensa) e área verde, um vestiário feminino, um vestiário masculino e estacionamento para 45 vagas.

Além disso, a Agência do Senai de Sidrolândia contará também com um laboratório de eletroeletrônica, uma oficina de costura, dois laboratórios de informática, uma oficina de construção civil e uma sala de panificação. O local também estará equipado com um CPA (Centro de Processamento de Alimentos), que terá desossa, câmara de resfriamento, câmara de congelamento, laboratório de carne e uma sala de processamento.