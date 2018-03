Longen se reúne com presidente da Fecomércio-SE

Em visita ao Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande na última quinta-feira (08), o presidente da Fecomércio de Sérgipe, deputado federal Laércio Oliveira, acompanhado do presidente da Fecomércio-MS, Edison Araújo, conheceu mais sobre o modelo de atuação integrado das federações representativas do setor produtivo de Mato Grosso do Sul.

Essa forma de atuação, que já é exemplo para outros Estados do Brasil e tem suscitado o interesse das lideranças empresariais de várias regiões do País foi o assunto discutido durante reunião com o presidente da Fiems, Sérgio Longen.

Segundo Sérgio Longen, o alinhamento das federações representativas do setor produtivo é algo muito importante para alcançar objetivos comuns. “O deputado Laércio veio a Campo Grande para tratarmos exatamente dessa integração dos trabalhos da Fiems, Fecomércio, Famasul, Faems, FCDL, Amems e Sebrae. Temos de destacar que o formato utilizado pelas federações de Mato Grosso do Sul é, hoje, um exemplo para as entidades do Sistema S de outros Estados do Brasil”, reforçou.

Ele destaca que a união das federações sul-mato-grossense tem conseguido bons resultados para o setor produtivo. “O presidente da Fecomércio-SE veio conhecer como funciona esse modelo de atuação de Mato Grosso do Sul e isso nos deixa muito honrados. Também aproveitamos a reunião para falar sobre as eleições do CNC (Confederação Nacional do Comércio), que vão ser realizadas ao fim deste ano”, informou.

Já o presidente da Fecomércio-SE, deputado federal Laércio Oliveira, acrescenta que a visita também serviu para conhecer as instalações da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul. “Fiquei muito impressionado pela dinâmica empreendida pelo presidente Sérgio Longen. Verificar a expansão do Sistema S do Estado, representado pela indústria, é uma satisfação muito grande. A Fiems é um exemplo de como os recursos da iniciativa privada estão sendo aplicados de forma correta. Fico feliz de ver a dinâmica empreendida por essa gestão”, falou.

Laércio Oliveira completa que são exemplos como o do presidente da Fiems que o Brasil precisa para que o setor produtivo avance na representatividade que cabe ao Sistema S. “Mato Grosso do Sul está de parabéns e, por isso, faço questão de agradecer a receptividade e atenção do presidente Sérgio Longen. Saio daqui impressionado com tanta coisa bonita, tanta coisa boa, entretanto, o que mais me chamou a atenção é o entrosamento que existe entre as entidades que compõem o Sistema S, mas não só elas, mas todo o setor produtivo, todos pensando a mesma coisa, todos focados no aumento da produtividade, no crescimento da economia, no fortalecimento do setor e enxergando que é no setor empresarial e na força da produção que reside o futuro do País”, garantiu.

Para o presidente da Fecomércio-MS, Edison Araújo, a reunião também serviu para a troca experiências de gestão. “O presidente Sérgio Longen tem muito a nos ensinar e o deputado federal Laércio Oliveira fez questão de aproveitar os bons conselhos dados. A Fiems hoje é um bom exemplo de gestão e isso precisa ser compartilhado com as outras federações representativas do Sistema S”, garantiu.