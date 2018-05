Longen vai a Corumbá levar novidades do FCO

Como parte da programação de eventos de “Maio - Mês da Indústria 2018”, que é realizada pela Fiems, o presidente Sérgio Longen vai cumprir, na terça-feira (15), em Corumbá (MS), uma extensa agenda, que inclui anúncio das obras de reforma e modernização das unidades operacionais do Sesi e Senai no município, realização do evento de apresentação das novidades do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) para os empresários locais e reunião com o prefeito Marcelo Iunes para assinatura da ordem de serviço de pavimentação da Rua Senador Paulino Lopes da Costa, que passa na lateral do Senai.

As três agendas serão no auditório do Sesi de Corumbá, e começam a partir das 8h30 com o anúncio de investimento da ordem de R$ 3,9 milhões nas obras de reforma, ampliação e modernização das unidades operacionais do Sesi e Senai do município.

Logo em seguida, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, e o superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, Glaucio Zanettin, vão apresentar as principais novidades do FCO para este ano, a exemplo do evento realizado na quarta-feira (9) na Capital.

Zanettin ressaltou que é possível atingir a liberação de R$ 2,5 bilhões em recursos do FCO para Mato Grosso do Sul neste ano. “Até o momento, já foram liberados R$ 375 milhões para projetos no âmbito do FCO Rural, e R$ 187 milhões no FCO Empresarial, cuja liberação das contratações foram iniciadas em março, em razão das mudanças nas indexações estabelecidas pelo Tesouro Nacional. Em 2017, foram contratados R$ 2,1 bilhões em recursos do FCO, montante bastante expressivo se comparado com 2016, quando foram liberados R$ 903 milhões em recursos do Fundo para o Estado”, informou.

Pavimentação

Após o evento do FCO, o prefeito Marcelo Iunes vai assinar a ordem de serviço para pavimentação asfáltica da Rua Senador Paulino Lopes da Costa, no Bairro Maria Leite, que fica na lateral da unidade operacional do Senai. O asfalto na rua que dá acesso ao Senai é uma solicitação antiga da Fiems, pois a falta de pavimentação afeta o funcionamento dos equipamentos dos laboratórios da instituição em decorrência do excesso de poeira geradas pelas carretas que atravessam a via diariamente. “A reforma do Senai estava condicionada ao asfaltamento desta via porque para investir e ampliar a unidade dependíamos de uma infraestrutura mínima. Afinal, a terra e poeira estava afetando os equipamentos e até os experimentos realizados nos laboratórios”, reforçou Sérgio Longen.

BomO asfaltamento da via foi alinhada no início do mês de março deste ano durante uma reunião entre o presidente da Fiems e o prefeito de Corumbá, sendo que na oportunidade Marcelo Iunes assegurou a pavimentação da Rua Senador Paulino Lopes da Costa, no Bairro Maria Leite, bem como o recapeamento do asfalto da Alameda São José, onde está localizada a Praça do Sesi e que também está no projeto de reforma por parte do Sistema Fiems. “Essas obras serão executadas com recursos próprios da Prefeitura, enquanto o serviço de macrodrenagem será realizado pelo Governo do Estado”, afirmou o prefeito.

O chefe do Executivo destacou a importância do Sesi e do Senai para a formação educacional e profissional da população de Corumbá e Ladário e também se comprometeu a buscar alternativas para melhorar a segurança na região da Praça do Sesi, que tem sofrido com a ação de vândalos. “Corumbá é uma cidade de poucos recursos e com poucas indústrias e para reverter esse quadro precisa do apoio do presidente da Fiems. Não podemos ficar sem o Sesi e Senai na nossa cidade. Essas duas unidades possibilitam a formação profissional dos nossos jovens e dessa forma podemos atrair grandes empresas para cá com a disponibilidade de mão de obra capacitada”, pontuou.