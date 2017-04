Luan Santana apoia a Campanha “Mulher Brasileira”

A Campanha do Poder Judiciário “Mulher Brasileira” ganhou o apoio do cantor sertanejo Luan Santana. O músico, que é sul-mato-grossense, foi contatado pela coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, juíza Jacqueline Machado, e prontamente manifestou seu interesse em dar sua contribuição para a causa. Como estava com um show marcado em Campo Grande, convidou a equipe da Coordenadoria para gravar sua manifestação. O vídeo foi postado nas redes sociais do Poder Judiciário e está batendo recordes de audiência.

No vídeo, o cantor diz que a Campanha “Mulher Brasileira” tem tudo a ver com seu novo álbum “1977”. Luan Santana convida a todos para participarem desta iniciativa de paz em prol da mulher.

No ofício do Poder Judiciário, é contada a triste realidade ainda existente no Brasil, onde muitas mulheres são vítimas de seus companheiros, sendo que a cada 90 minutos uma mulher é vítima de feminicídio (assassinato de mulheres por motivo de gênero) e 52% das mulheres vítimas não fazem denúncia e sofrem caladas, conforme pesquisa do Data Folha, divulgada no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

No documento, Luan Santana pode conhecer as iniciativas do Poder Judiciário de MS que realiza, por intermédio da Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de Violência Doméstica, em consonância à Campanha Nacional Justiça pela Paz em Casa, movimento idealizado pela Ministra do STF, Cármen Lúcia, e encampada pelo presidente do TJMS, Des. Divoncir Schreiner Maran, com a Campanha “Mulher Brasileira”, projeto inédito no Brasil. A campanha já possui projetos em andamento como o “Mãos emPENHAdas contra a violência”, o qual propõe a capacitação de profissionais da área da beleza para que sejam agentes multiplicadores de informação no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, identificando e orientando as clientes de como combater e denunciar os abusos. Os estabelecimentos que aderirem ao projeto terão um Selo de Parceria para identificar sua participação.

Diante disso, o cantor Luan Santana se propôs a ajudar na campanha do Tribunal, gravando o vídeo e conclamando seus fãs e seguidores para participarem da 2ª Caminhada da Paz – Mulher Brasileira, no dia 28 abril, às 16 horas, com saída em frente ao Fórum de Campo Grande, na Rua da Paz.