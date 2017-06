Lúcia Martins Coelho recebe projeto do TRE-MS

A Escola Estadual Lúcia Martins Coelho recebe nesta segunda-feira (5) o lançamento da terceira edição do projeto educativo “TRE na Escola-Cidadã”, que é realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) em parceria com o Governo do Estado.

“Este projeto é um exercício de responsabilidade social, com o objetivo de fomentar o debate sobre o processo eleitoral e estimular a participação do jovem na vida política do país”, destacou a presidente do TRE-MS, desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges.

Sobre o projeto

Voltado aos alunos do ensino médio da Rede Estadual de Ensino, o projeto tem como objetivo divulgar aos jovens estudantes o processo eleitoral e serviços prestados pela Justiça Eleitoral, ressaltando a importância do voto ético e consciente, proporcionando-lhes o conhecimento de seus direitos e deveres no exercício da cidadania.

Durante o projeto, será realizado um concurso de redação entre os estudantes e palestras nas escolas e faculdades, com treinamento nas urnas eletrônicas.