O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciências da Prefeitura de Campo Grande Luís Fernando Buainain, o “Luica”, foi demitido nesta quinta-feira (5). A demissão foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

O JD1 Notícias.com chegou a antecipar a notícia da exoneração no dia 24 de julho. Para evitar maiores desgastes ao exonerado, Marquinhos teria oficializado a saída de Luica, porém, apenas nesta quinta.

O prefeito da capital já escolheu o substituto de “Luica”. Na mesma publicação do Diário aparece a nomeação o engenheiro agrônomo Abrãao Malulei.

O engenheiro conta que recebeu com surpresa o convite do prefeito para assumir a vaga, mas que buscará dar o seu melhor para ajudar no crescimento de Campo Grande.

“Eu não esperava. Recebi o convite do prefeito e como é um desafio instigado acabei aceitando. Hoje passamos o dia conhecendo um pouco da secretaria. É uma secretaria com bastante atividade, que recepciona empresas que querem investir no município. É uma grande secretaria com um futuro para o município muito grande, ela é a alavanca propulsora para a prefeitura. Nossa cidade é carente de uma série de coisas. É muito bonita, em franco crescimento e acho que a Sedesc tem tudo para ajudar nesse desenvolvimento de forma sustentável e harmoniosa”, disse.

Abaixo, a exoneração publicada no Diogrande: