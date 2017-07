Lula depõe em defesa da senadora Gleise Hoffmann na Lava Jato

Durou cerca de 30 minutos o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como testemunha de defesa da senadora e ex-ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann e do ex-ministro do planejamento Paulo Bernardo. Lula depôs na manhã desta sexta-feira (7), no Fórum Criminal da Justiça Federal em São Paulo.

Segundo a ação, a senadora teria recebido ilicitamente R$ 1 milhão de recursos para sua campanha ao Senado, em 2010. O dinheiro teria origem em irregularidades de contratos da Petrobras. Eles negam as acusações.

Lula deixou o Fórum sem falar com a imprensa. O teor dos depoimentos não foi disponibilizado pela Justiça até o momento.

O depoimento de Lula acontece na mesma semana em que Gleisi tomou posse como nova presidente nacional do PT. Em discurso na última quarta-feira, 5, em Brasília, Lula disse que Gleisi será "uma grata e extraordinária surpresa para o nosso partido” e prometeu apoiar a senadora no exercício de presidência do partido.