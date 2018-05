Lulu Santos se apresenta hoje em Campo Grande

Com sua nova turnê “Canta Lulu”, Lulu Santos se apresenta neste domingo (13), em show que comemora o Dia das Mães, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

No palco, o cantor desfilará hits como “Toda forma de amor”, “Temos Modernos”, “Apenas mais uma de amor”, “Como uma onda”, além de canções de seu mais recente projeto, “Baby Baby!”, com releituras de músicas da Rita Lee, como “Nem Luxo, Nem Lixo” e “Desculpe o Auê”. A banda que acompanhará Lulu Santos na turnê reúne os músicos Hiroshi Mizutani nos teclados e programações, Sérgio Melo na bateria, Jorge Aílton no baixo e Tavinho Menezes na guitarra.

Ingressos esgotados

Para adquirir o ingresso do show, o cliente deveria realizar compras nas lojas participantes do Shopping Bosque dos Ipês, das 10h às 22h, até o dia 12 de maio.