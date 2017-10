Lutador de MS é preso acusado de abusar sexualmente de crianças

Está preso desde a última sexta-feira (29) no município de Brasilândia o lutador três-lagoense Alex Ortiz. Ele é acusado de abusar sexualmente cinco mulheres, sendo três delas crianças.

De acordo com informações do site JPNews, o caso veio a tona após a denúncia de abuso sexual de uma criança de 10 anos, que era aluna do lutador.

O crime teria sido praticado quando o lutador a levou, junto a um grupo de crianças, para a própria casa. Ortiz teria convidado a menina para assistir um filme e colocou um cobertor sobre ela. Foi nesse momento que com as mãos, ele acariciou a criança e consumou o abuso.

As outras vítimas seriam uma menina de nove anos, que teria sido abusada pelo suspeito recentemente e uma com 16 anos atualmente, que também procurou a polícia para denunciar o crime praticado por Ortiz há seis anos, quando fazia aulas com ele em Três Lagoas.

Contra o a lutador ainda foram registrados outros dois boletins de ocorrência por molestar sexualmente mulheres. Em um dos casos, a própria filha do suspeito foi a vítima. Uma mulher, de 20 anos, também registrou em junho de 2016,um boletim de ocorrência por importunação ofensiva ao pudor.

De acordo com informações, ela fazia sessões de terapia com o suspeito devido à escoliose, porém durante uma consulta o fisioterapeuta colocou uma das mãos por dentro da calça da jovem e tocou suas partes íntimas. O fato teria ocorrido em um posto de saúde.

A Polícia Civil está apurando a existência de outras vítimas que teriam sido abusadas pelo suspeito durante sessões de fisioterapia ocorridos em Brasilândia e Três Lagoas. O delegado Thiago Passos reitera um pedido às vitimas para que denunciem o agressor à polícia.