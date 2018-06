Macaco bugio é resgatado mas morre ao ser levado a capital

Um macaco bugio foi resgatado nesta terça-feira (12), nos fundos de uma casa localizada no bairro Serraria, em Aquidauana.

O animal estava bastante ferido e foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Campo Grande, mas não resistiu e morreu durante o trajeto.

Ele será submetido a exames para atestar se as causas da morte foram por conta de uma suposta briga com outros macacos ou por causa de alguma doença.

Segundo informações do site O Pantaneiro, a veterinária Desiree Freire Zanenga, do Controle de Vetores da Prefeitura Municipal, afirmou que um morador acionou a unidade alegando que o animal estava bastante ferido, no solo, depois de ser jogado de uma árvore durante luta com outros animais. "Enviamos dois veterinários e dois agentes de endemias ao local, mas como o animal estava bastante agressivo, solicitamos apoio da Polícia Militar Ambiental (PMA) para o resgate". Ela explicou que o animal caminhava com dificuldades.