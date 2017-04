Macacos-prego dividem espaço com pacientes em hospital de Mundo Novo

O secretário municipal de saúde e o dono do hospital dizem que os macacos não oferecem riscos aos pacientes

Em um hospital de Mundo Novo, macacos-pregos são dividem espaço com pacientes, o secretário municipal de saúde do município, Evaldo Carlos de Souza e o dono do Hospital Beneficente Doutor Bezerra de Menezes, José Carlos da Silva, garantem que os macacos não trazem riscos para os pacientes internados na unidade.

De acordo com José Carlos da Silva, que é médico, os macacos vivem na área de mata nativa antes de ele chegar ao local e montar o hospital, que realiza mais de 2 mil consultas e 300 internamentos por mês.

“Sempre esses animais estiveram ali. Há 43 anos, antes de eu chegar, eles estavam lá. Eu preservei uma área de mata nativa e moro lá, no meio da mata, ao lado do hospital. E eles ficam ali”, conta o proprietário do hospital.