Na noite da segunda-feira (20) aconteceu na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) uma cerimônia solene em homenagem ao Dia do Maçom. Durante a sessão foram homenageadas personalidades da instituição, com a Comenda Liberdade, Igualdade e Fraternidade, comemorativa ao Dia do Maçom, instituído pela Lei Estadual 3.766/2009.

"Celebramos hoje ideais inspiradores dos irmãos que se dedicam ao bem-estar social, ao progresso e à justiça, e que se incorporam aos homens e mulheres de bem", afirmou o deputado Junior Mochi, que também é autor da Resolução 22/2015, que instituiu a honraria no estado.

O parlamentar lembrou que os maçons tiveram participação decisiva durante episódios marcantes da história do Brasil, como a Independência, a Abolição da Escravatura e a Proclamação da República. "Em Mato Grosso do Sul, os irmãos da maçonaria sempre tiveram atuação ilibada, com participações importantes na criação do estado e em muitos outros momentos. Trabalho silencioso e operoso presente no cotidiano, com relevantes serviços prestados. Especialmente em momentos de crise, haverá sempre um maçom disposto a ajudar", reiterou Mochi.

Aos 91 anos e discursando em nome dos homenageados, Irman Ferraz Corrêa, da Academia Maçônica de Letras de MS, lembrou da trajetória dos irmãos e ressaltou as qualidades do verdadeiro maçom. "Procuramos sempre nos aperfeiçoar. O maçom é uma pessoa que tem um pouquinho de luz e tem que ser um homem justo, que sabe honrar e cuidar bem da família. O maçom ama o seu irmão, sem querer e sem saber", disse. Para o grão-mestre Benillo Alegrette, do Grande Oriente Brasil, "ser maçom é realizar o sonho áureo da fraternidade".

Homenageados

Por indicação do Grande Oriente do Brasil - Mato Grosso do Sul, receberam a Comenda Liberdade, Igualdade e Fraternidade José Antônio Silva dos Santos e Mário Cardoso Miquilino. Rubens Marques dos Santos e Cláudio Robba (in memoriam) foram homenageados por proposição da Grande Loja Maçônica de MS. Arivaldo Paulatti e Irnan Ferraz Corrêa receberam a comenda por indicação do Grande Oriente de MS